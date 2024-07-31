Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 31 липня, не змінився і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 грн, євро – за курсом 43,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 44,84 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,85 грн/євро (курс продажу – 44,65 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,03 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,42 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 1 копійку.

У Capital Times спрогнозували, що курс долара в Україні на кінець 2024 року становитиме 42,5 грн/дол. і 45,2 грн/дол. - на кінець 2025 року

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