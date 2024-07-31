Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 44,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 31 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,20 грн за євро.

Який курс на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,85 грн/євро (курс продажу – 44,65 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,03 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,42 грн/євро, тобто гривня подешевшала на 1 копійку.

Курс долара в Україні на кінець 2024 року становитиме 42,5 грн/дол. і 45,2 грн/дол. - на кінець 2025 року, прогнозують у Capital Times. Очікується, що ВВП України зросте на 3,1% у 2024-му, і 2,9% у 2025 році.

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