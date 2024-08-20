Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 20 серпня, зріс на 15 копійок – до 41,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 45,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 46,08 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

20 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 14 копійок - до 41,64 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 45,30 грн.

Національний банк України встановив на 20 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 45,61 грн/євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що переходити з гривні на долар невигідно, якщо головною метою є отримати прибуток. За його словами, зараз доцільніше забрати вклад і відсотки та придбати гривневі ОВДП. У свою чергу аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз гарний час для купівлі валюти.

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