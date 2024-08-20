Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 45,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 20 серпня, зріс на 14 копійок - до 41,64 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 26 копійок і складає 45,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,30 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 10 копійок і складає 41,52 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 20 копійки і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,68 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що переходити з гривні на долар невигідно, якщо головною метою є отримати прибуток. За його словами, зараз доцільніше забрати вклад і відсотки та придбати гривневі ОВДП. У свою чергу аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз гарний час для купівлі валюти.

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