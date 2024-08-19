Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,61 грн/євро, тобто гривня послабилася на 31 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,37/41,39 грн/дол., євро – 45,67/45,68 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

19 серпня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 5 копійок - до 41,50 гривні за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 гривні, а євро – 45,10 гривні.

Курс долара у "ПриватБанку" 19 серпня зріс на 10 копійок – до 41,45 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 45,65 гривні за євро.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця тижня у більшості банків перебуватиме в межах від 40,60 до 41,75 грн/дол., а в обмінниках - від 40,95 до 41,70 грн/дол.

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