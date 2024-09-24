Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 24 вересня, залишився на попередньому рівні і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 46,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 45,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 22 копійки – до 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 1 копійку і складає 41,72 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,55 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти – 46,40 грн/євро.

НБУ встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,99 грн/євро, тобто гривня зросла одразу на 16 копійок.

У свою чергу президент Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що до кінця 2024 року курс долара може перебувати в діапазоні 41,3-41,7 грн/дол.

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