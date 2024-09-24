Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 24 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,75 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 46,58 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,95 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 1 копійку і складає 41,72 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,55 грн/євро (курс продажу – 46,40 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,99 грн/євро, тобто гривня зросла одразу на 16 копійок.

За прогнозом президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, до кінця 2024 року курс долара може перебувати в діапазоні 41,3-41,7 грн/дол. При цьому у 2025 році на курс можуть вплинути багато різних факторів, які можуть суттєво змінити його в різні сторони.

Вас також можуть зацікавити новини: