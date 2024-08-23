Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,84 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,84 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,31 грн/дол., євро – 45,90/45,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 4 копійки і складає 46,10 грн/євро (курс продажу – 45,90 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 46,10 грн за євро.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, завершення літа на валютному ринку мине без особливих курсових зрушен.

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