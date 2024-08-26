Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 26 серпня, залишився на попередньому рівні – 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,70 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,43 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 46,25 грн/євро (курс продажу – 46,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 26 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,84 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, станом на 1 вересня цілком можливо, що офіційний курс гривні до долара може зафіксуватися в проміжку 41,4-41,6 грн/дол. Таким чином, порівняно з офіційним курсом долара на 1 серпня, девальвація гривні може скласти до 1,4%.

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