Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 27 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс одразу на 35 копійок і складає 46,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 45,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 18 копійок і становить 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 27 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,18 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 34 копійки, і вперше курс євро перетнув позначку у 46 грн.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 46,20 грн/євро (курс продажу – 46,05 грн/євро).

Аналітики інвесткомпанії ICU оновили свій прогноз щодо курсу долара до кінця року, піднявши його з 42,3 грн/долар до 42,6 грн/долар.

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