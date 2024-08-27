Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 серпня, зріс на 5 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 20 копійок і складає 46,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,80 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 46,20 грн/євро (курс продажу – 46,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 27 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,18 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 34 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 серпня, залишився на попередньому рівні і складав 41,50 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і складав 46,10 гривні за євро.

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