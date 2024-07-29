Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 29 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний –45,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,10 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,63 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в серпні можуть бути сформовані нові валютні коридори допустимих і об’єктивних коливань: 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро.

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