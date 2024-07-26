Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,10 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також трохи зросла в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,63 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,06/41,08 грн/дол., євро – 44,57/44,58 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар знизився на 8 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 45,15 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 липня, знизився на 8 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,20 грн за євро.

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