Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 44,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 липня, знизився на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,50 грн за євро.

Який курс на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,10 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,63 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Білого дому 2025 року, йому, найімовірніше, пощастить із його планами на ослаблення долара, навіть якщо він нічого не робитиме. Таку думку висловив професор економіки Гарвардського університету, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогофф.

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