Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 5 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 43,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 42,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 лютого, подорожчав до 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки. Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,12 грн за один євро, тобто гривня подешевшала на 26 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизилася до 41,79 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,60 грн/євро, а курс продажу - 43,39 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,30 гривні за долар, а в обмінника - від 41,50 до 42,20 гривні за долар.

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