Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 5 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,12 грн за один євро, тобто гривня подешевшала на 26 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,68/41,72 грн/дол., євро – 43,08/43,11 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизився до 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,50 грн/євро, а курс продажу - 43,25 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 4 лютого залишився на попередньому рівні і становить 41,95 грн за долар. Курс євро, в свою чергу, подешевшав одразу на 35 копійок і складає 43,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, а євро – за курсом 42,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Аналітики вважають, що євро досягне паритету з доларом цього року. Видання Bloomberg пише, що євро потягнуло донизу через спекуляції про те, що США обмежать торгівлю з експортно-орієнтованими економіками регіону, що змусить Європейський центробанк активніше знижувати процентні ставки.

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