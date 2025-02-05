Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 42,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 5 лютого, знизився на 8 копійок і в середньому становить 42,07 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,90 грн за євро.

Який курс долара в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,79 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,60 грн/євро, курс продажу - 43,39 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 5 лютого, складає 97 905 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 066 140 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 5 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,12 грн за один євро, тобто гривня подешевшала на 26 копійок.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,30 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,50 до 42,20 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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