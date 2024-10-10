Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 10 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і становить 45,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,70 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,66 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 1 копійку і складає 41,42 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,65 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,50 грн/євро.

НБУ встановив на 10 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,13 грн/євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,65 грн/дол.

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