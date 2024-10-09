Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 10 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,13 грн/євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,20/41,22 грн/дол., євро – 45,14/45,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 9 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився незмінним і становить 45,75 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 9 жовтня залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 45,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 грн за євро.

Також експерти традиційно дали поради українцям, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати.

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