Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 10 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,05 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 1 копійку і складає 41,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,65 грн/євро (курс продажу – 45,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 10 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,13 грн/євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,65 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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