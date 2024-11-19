Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,69 гривень за один євро. Таким чином, гривня послабилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,31 грн/дол., євро – 43,66/43,67 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 19 листопада зріс на 5 копійок і становить 41,66 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і становить 44,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Український економіст і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що до кінця поточного року євро не опуститься нижче 1 долара, адже політика новообраного президента США Дональда Трампа може поставити під питання привабливість долара. Експерт зазначив, що до кінця року можна очікувати подальшої девальвації гривні.

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