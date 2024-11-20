Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 листопада, не змінився і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і становить 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., що на 8 копійок дешевше за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 44,15 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 20 листопада, складає 93 080,82 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 830 260,04 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 20 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,69 гривень за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року можна очікувати подальшої девальвації гривні, але в ситуації валютних обмежень і контролю з боку НБУ багато чого залежатиме від рішень регулятора.

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