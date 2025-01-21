Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 21 січня, залишився на попередньому рівні і становить 42,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,05 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився та складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 січня, зріс до 44,25 грн.

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Нацбанк встановив на 21 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,16 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,50 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок.

Курс долара в банках України 21 січня зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,10 грн за долар.

Середній курс євро сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати євро можна за курсом 43,40 грн.

Аналітики зазначили, що минулого тижня інтервенції НБУ на валютному ринку залишилися майже незмінними та перевищили 1 мільярд долара. Це сприяло помірному посиленню гривні минулого тижня.

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