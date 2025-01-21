У вівторок в Україні подорожчала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 42,10 грн, євро – 43,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 21 січня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Який сьогодні курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зросла до 42,63 грн/дол., а продати долар можна за 42,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,32 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 21 січня, складає 101 824,80 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 283 142,24 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 21 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,16 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,50 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок.

Минулого тижня інтервенції НБУ на валютному ринку залишилися майже незмінними та перевищили 1 мільярд долара. Це сприяло помірному посиленню гривні минулого тижня, йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU. Аналітики компанії повідомили, що за чотири робочі дні минулого тижня чиста купівля валюти склала 702 мільйона доларів.

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