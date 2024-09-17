Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 17 вересня, зріс на 20 копійок і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 46,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро – за курсом 45,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 18 копійок і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 21 копійку і складає 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 22 копійки і складає 41,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 33 копійки і складає 46,55 грн/євро (курс продажу – 46,35 грн/євро).

Національний банк України встановив 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,01 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до 20 вересня в банках буде знаходитися в межах від 40,75 до 41,85 гривні за долар.

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