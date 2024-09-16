Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,01 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 17 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,01 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,45/41,48 грн/дол., євро – 46,13/46,16 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 вересня зріс на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар, а курс євро сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 46,15 грн за євро.

В обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 13 копійок і складає 41,58 грн/долар в середньому, але продати долар можна за 41,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 26 копійок і складає 46,22 грн/євро. При цьому курс продажу сьогодні на рівні 46,05 грн/євро.

Слід зазначити, що начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що упродовж тижня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься майже без змін.

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