Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 45,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 вересня, зріс на 10 копійок – до 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 46,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,75 грн за євро.

Який курс долара у Києві сьогодні в обмінниках

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 22 копійки і складає 41,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 33 копійки і складає 46,55 грн/євро (курс продажу – 46,35 грн/євро).

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НБУ встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 46,01 гривні за євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до 20 вересня в банках буде знаходитися в межах від 40,75 до 41,85 гривні за долар, а в обмінниках фінансових компаній - від 41,00 до 41,80 гривні за долар.

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