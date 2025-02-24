Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 25 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,70 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,77 грн/дол., а євро – 43,72/43,74 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 24 лютого знизився на 5 копійок і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, а євро – за курсом 43 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці залишилася на рівні 41,75 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках склав 44 гривні за євро, а курс продажу - 43,80 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною.

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