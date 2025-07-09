Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 9 липня, не змінився і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 липня, також не змінився і складає 49,51 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 9 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,85 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиці. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,06 грн, тобто гривня втратила 3 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,68 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,37 грн/євро, а курс продажу - 49,20 грн/євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що українці збільшили купівлю євро на тлі подорожчання цієї валюти, натомість долар майже не користується популярністю. За його словами, головний драйвер попиту - банальне зростання вартості євро в обмінниках.

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