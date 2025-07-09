Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,78 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 9 липня, знизився на 7 копійок і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і складає 49,47 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,78 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,68 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,37 грн/євро, а курс продажу - 49,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 9 липня, складає 108 825 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 548 790 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 9 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,85 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,06 грн, тобто гривня втратила 3 копійки.

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