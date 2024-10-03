Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 3 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 46,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,50 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 3 копійки і складає 41,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,42 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 9 копійок і складає 46,10 грн/євро (курс продажу – 45,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,71 грн/євро.

Курс долара в Україні найближчими днями до кінця поточного тижня в банках у готівковому сегменті перебуватиме в межах коридору 41,40 - 41,90 грн/дол., прогнозує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

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