Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 24 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 45,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,15 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,51 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,46 грн. Курс готівкового євро в обмінниках подешевшав на 15 копійок і складає 45,10 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 44,90 грн/євро.

НБУ встановив на 24 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Водночас, офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 44,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 27 копійок.

Крім того, МВФ поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

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