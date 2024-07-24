Національний банк України встановив на четвер, 25 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., євро – 44,73/44,75 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 17 копійок і складає 41,67 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,56 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 23 копійки і складає 45,46 грн/євро (курс продажу – 45,24 грн/євро).
Курс долара у "ПриватБанку" у середу, 24 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 45,65 грн за євро.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, і це визначатиме, яким буде курс наприкінці літа.