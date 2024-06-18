Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро - 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 червня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний –40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 40,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,25 грн/євро (курс продажу – 44,08 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 18 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня не змінилася, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Слід зазначити, що керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко вважає, що на кінець 2024 року курс долара в Україні не має перетнути позначку в 42 грн/дол.

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