Курс євро встановлено на рівні 43,54 грн.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня не змінилася, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,63/40,65 грн/дол., євро – 43,54/43,54 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,03 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,30 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 червня, не змінювався і складає 41,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився одразу на 15 копійок і складає 44,30 грн за євро.

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