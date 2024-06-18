Продати долар можна в середньому за курсом 40,55 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 червня, не змінився і складає 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара в обмінниках Києва сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 40,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,25 грн/євро (курс продажу – 44,08 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 18 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня не змінилася, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 червня, не змінювався і складав 41,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора знизився одразу на 15 копійок і склав 44,30 грн за євро.

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