Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 4 грудня, зріс на 5 копійок і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав до 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні склав 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,83 грн/дол., що на 2 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,78 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 44,27 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

НБУ встановив на 4 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,70 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей рівень став новим історичним максимумом долара за офіційний курсом.

У свою чергу аналітик Олексій Козирєв зазначив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,25 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - від 41,35 до 42,00 грн/дол.

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