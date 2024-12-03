Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,82 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,70 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей рівень став новим історичним максимумом долара за офіційний курсом.

Щодо європейської валюти гривня також втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,82 гривень за один євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,74/41,76 грн/дол., євро – 43,846/43,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 3 грудня зріс на 5 копійок і становить 41,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,85 грн/дол., що на 5 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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