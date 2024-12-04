Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 4 грудня, подорожчав на 9 копійок і в середньому становить 41,99 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,83 грн/дол., що на 2 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,78 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 44,27 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 4 грудня, складає 96 775,56 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 046 269,87 грн.

Курс долара в Україні – останні новини

В останній тиждень листопада НБУ дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня, і до кінця грудня національна валюта може послабитися до позначки 42 грн/дол., вважають аналітики інвестгрупи ICU.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,25 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,35 до 42,00 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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