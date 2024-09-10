Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 10 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 45,87 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 10 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,09 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,38 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,38 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,30 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро, а курс продажу – 45,73 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,70 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,75 до 41,60 грн/дол.

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