Продати долар можна в середньому за курсом 40,95 грн, євро – 45,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,95 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 45,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,30 грн за євро.

Який курс сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,73 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,70 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,75 до 41,60 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Експерти вважають, що хоча курс валют майже не змінюється, але ситуація на валютному ринку неоднозначна. При цьому вони зазначили, що українці тримають значні заощадження у валюті - від 40 до 60 млрд доларів або від 1,65 до 2,5 трлн грн. Слід зазначити, що усі експерти не рекомендують продавати валюту без нагальної потреби.

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