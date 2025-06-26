Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 26 червня, знизився на 15 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 48,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подешевшав до 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 червня, не змінився і складає 49,02 гривні.

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НБУ встановив 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро відійшов від чергового історичного максимуму. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,32 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

Водночас видання Financial Times пише, що долар ослаб до трирічного мінімуму після появи повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість дострокового призначення нового голови Федеральної резервної системи. Так, долар упав на 0,3% щодо кошика валют ключових торговельних партнерів, досягнувши рівня, який востаннє спостерігався на початку 2022 року.

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