Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,75 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 3 липня, знизився на 4 копійки і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 49,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 липня, також залишився незмінним і складає 49,75 гривні.

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Нацбанк встановив 3 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,81 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, гривня зміцнилася і по відношенню до євро. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 49,13 грн, тобто гривня зросла на 28 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 3 липня подешевшав на 10 копійок і становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 49,57 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

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