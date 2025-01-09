Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 9 січня, залишився на попередньому рівні і становить 42,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також незмінний і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,20 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 січня, подешевшав до 44,05 грн.

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Нацбанк встановив на 9 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,24 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар вчергове оновив історичний максимум. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 45 копійок.

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становив 42,85 грн/дол., а продати долар можна за 42,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, а курс продажу - 44,15 грн/євро.

Також експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні, а також як краще вкласти свої заощадження, щоб отримати прибуток.

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