Продати долар можна в середньому за курсом 42,15 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 9 січня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,80 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і становить 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара у Києві сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,85 грн/дол., а продати долар можна за 42,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 9 січня, складає 93 156,92 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 929 538,83 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 9 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,24 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар вчергове оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно посилила позиції: офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 45 копійок.

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