Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 9 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,24 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар вчергове оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 45 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,32/42,35 грн/дол., євро – 43,48/43,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 8 січня зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,75 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і становить 44,48 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 8 січня зріс на 5 копійок і становить 42,80 грн за долар. Курс євро подорожчав на 15 копійок і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,15 грн, а євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

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