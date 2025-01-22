Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,55 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 22 січня, знизився на 15 копійок і становить 42,50 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу знизився на 19 копійок та складає 42,55 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 січня, залишився на попередньому рівні і складає 44,25 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку. Офіційний курс євро на середу був встановлений на рівні 43,64 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 14 копійок.

Курс долара в банках 22 січня не змінився і в середньому становить 42,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати євро можна за курсом 43,50 грн.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 43,00 грн/дол., а в обмінниках - від 42,00 до 43,00 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: