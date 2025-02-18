Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 19 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,60/41,63 грн/дол., а євро – 43,51/43,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні знизився до 41,65 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,80 грн/євро, при цьому курс продажу - 43,60 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 18 лютого знизився на 9 копійок і становить 41,79 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,19 гривні, а євро – за курсом 42,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, який зробив прогноз щодо курсу до 23 лютого. На його думку, наступного тижня курсові коливання на валютному ринку можуть бути незначними і досить мізерними.

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