Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 7 липня, подешевшав на 3 копійки і становить 41,92 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 липня, також не змінився і складає 49,51 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 7 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 49,12 грн, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: