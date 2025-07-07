Продати долар можна в середньому за курсом 41,44 грн, а євро – 48,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 7 липня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,68 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,58 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 7 липня, складає 108 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 540 220 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 7 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 49,12 грн, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: